Российский суд заочно арестовал лидера украинской неонацистской группировки

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской неонацистской группировки «Маньяки: культ убийц» («М.К.У.») Егора Краснова. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Согласно документам суда, Егор Краснов обвиняется в особо тяжком преступлении по статье «Убийство двух и более лиц» УК РФ. По ней ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Силовики предполагают, что Егор имеет отношение к 11 убийствам на территории Московской и Ленинградской областей.

Однако Краснов на данный момент уже арестован правоохранителями Украины. Он находится в СИЗО с начала 2020 года после нападения вместе с соратниками на двух студентов — их избили, прыснули в лицо из газового баллончика и ограбили. Под конец расправы Краснов, снимая все на видео, достал нож и нанес жертве восемь ударов. Студент выжил, а лидером группировки после публикации видео заинтересовалась полиция.

Радикальное движение «М.К.У.» возникло в 2018 году на Украине. Это была организация неонацистского толка, свою идеологию они выстроили на желании убивать лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лиц неславянской внешности — чаще всего это были бездомные, наркозависимые или трудовые мигранты.

Ранее сообщались детали спецоперации ФСБ, в ходе которой было выявлено 106 неонацистов, сторонников «М.К.У.», готовивших теракты и массовые убийства в России. По адресам проживания задержанных ФСБ изъяла гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, пневматические и охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.