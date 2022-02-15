Глава Центра Гамалеи рассказал о передаче антител к COVID-19 с молоком матери

Вакцинированные «Спутником V» и «Спутником Лайт» матери могут передавать младенцам антитела к COVID-19 с грудным молоком, заявил в интервью The Manila Times директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию ("Спутником" — прим. "Ленты.ру"), потому что тогда новорожденный в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищен как минимум от заражения тяжелыми случаями коронавируса с молоком привитой матери», — сказал он.

Гинцбург рекомендовал женщинам вакцинироваться «Спутником V» или «Спутником Лайт», начиная с 22-й недели беременности. Он также отметил, что клинические испытания показали эффективность вакцин и на других сроках.

Глава Центра Гамалеи подчеркнул, что для беременных нет никаких ограничений по вакцинации, как и для тех, кто только планирует семью.

Ранее генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев также оценил возможность передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку при вскармливании грудным молоком. Он выразил мнение, что иммунитет к коронавирусу не слишком устойчив, а вероятность передачи антител от матери ребенку не очень велика. Кроме того, Исаев отметил, что дети и так являются наиболее защищенной от коронавируса группой людей.