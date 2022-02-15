Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Назван самый доступный способ стать москвичом

Риелтор Валерий Летенков назвал покупку комнаты в доме под снос выгодной инвестицией

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В феврале 2022 года на рынке жилья Москвы продается всего 24 комнаты в домах под снос. Покупку такой недвижимости генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков назвал самым доступным способом стать жителем столицы, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметил, что жилье в домах под снос является дефицитным товаром, который приобретается в основном как выгодная инвестиция. Летенков назвал такое вложение «игрой в долгую» — в некоторых случаях прибыль можно будет получить лишь через десять лет, так как реновация некоторых домов запланирована на 2032 год.

«При этом сейчас это одно из самых перспективных вложений средств, если у человека не хватает денег на приобретение полноценной квартиры в Москве», — рассказал гендиректор агентства. Среди плюсов он отметил, что для покупки комнаты с перспективой получить квартиру необходима минимальная ипотека. По словам Летенкова, нужно иметь около 20 процентов от стоимости комнаты — это около миллиона, а выплаты по ипотеке будут небольшими.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

В агентстве отметили высокий спрос на такой вид недвижимости, из-за чего цены на комнаты растут. С февраля 2021 года такое жилье подорожало на 45,47 процента. Комната в доме под снос обойдется покупателю в 8,03 миллиона рублей. «Покупая любую недвижимость, нужно торговаться, так как у всех своя история и своя ситуация», — посоветовал Летенков, но добавил, что скидка вряд ли превысит 50-100 тысяч рублей.

Другим дефицитным товаров на рынке недвижимости стали студии в Подмосковье. Спрос на них в конце 2021 года почти в два раза превысил предложение. Обзавестись студией желают 22 процента покупателей, в то время как доля такого типа жилья в предложении составляет всего 13 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Слова Суркова о тесноте в границах «похабного» Брестского мира разъяснили
У омикрона нашли новую опасную мутацию
В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода
На Украине призвали вернуть тяжелую технику в Донбасс
В российском регионе запустят 12 гибридных электростанций
Данные о задержании замдекана факультета права ВШЭ Ларичева не подтвердились
Канье Уэст слил в сеть переписку с Ким Кардашьян
Назван самый доступный способ стать москвичом
Известный ресторанный критик обругал московскую сосисочную Харламова
МИД Украины прокомментировал убийство военными двух греков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.