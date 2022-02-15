Назван самый доступный способ стать москвичом

В феврале 2022 года на рынке жилья Москвы продается всего 24 комнаты в домах под снос. Покупку такой недвижимости генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков назвал самым доступным способом стать жителем столицы, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметил, что жилье в домах под снос является дефицитным товаром, который приобретается в основном как выгодная инвестиция. Летенков назвал такое вложение «игрой в долгую» — в некоторых случаях прибыль можно будет получить лишь через десять лет, так как реновация некоторых домов запланирована на 2032 год.

«При этом сейчас это одно из самых перспективных вложений средств, если у человека не хватает денег на приобретение полноценной квартиры в Москве», — рассказал гендиректор агентства. Среди плюсов он отметил, что для покупки комнаты с перспективой получить квартиру необходима минимальная ипотека. По словам Летенкова, нужно иметь около 20 процентов от стоимости комнаты — это около миллиона, а выплаты по ипотеке будут небольшими.

В агентстве отметили высокий спрос на такой вид недвижимости, из-за чего цены на комнаты растут. С февраля 2021 года такое жилье подорожало на 45,47 процента. Комната в доме под снос обойдется покупателю в 8,03 миллиона рублей. «Покупая любую недвижимость, нужно торговаться, так как у всех своя история и своя ситуация», — посоветовал Летенков, но добавил, что скидка вряд ли превысит 50-100 тысяч рублей.

Другим дефицитным товаров на рынке недвижимости стали студии в Подмосковье. Спрос на них в конце 2021 года почти в два раза превысил предложение. Обзавестись студией желают 22 процента покупателей, в то время как доля такого типа жилья в предложении составляет всего 13 процентов.