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Сносить дома в России предложили по-новому

Минстрой России предложил сортировать отходы при демонтаже зданий

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Минстрой предложил по-новому сносить дома в России, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Ведомство внесло изменения в свод правил о работах при демонтаже зданий и утилизации отходов, пишет «Российская газета».

Сносить постройки потребовали поэлементно — так получится сортировать и максимально использовать отходы. Кроме того, в новых правилах учли современные решения при разрушении аварийных зданий и объектов после пожара.

«В обновленном документе обобщен опыт лучших практик и новых технологий в области демонтажа объектов, в том числе накопленный в стройкомплексе Москвы, что особенно актуально с учетом планируемой масштабной реализации программы реновации в России», — отметил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Он добавил, что за счет сортировки мусора на строительной площадке получится снизить стоимость дальнейшей обработки отходов и сократить объем свалок.

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В своде правил также учли методы, которые помогут уменьшить сроки и стоимость демонтажных работ — использование электрогидравлических роботов, экскаваторов-разрушителей со стрелами до 60 метров и навесным оборудованием, технологии алмазной резки. Кроме того, появились требования к предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, уровню шума и применению систем пылеподавления, а при работах на высоте по ночам теперь обязательно брать радиопереговорные устройства.

В ноябре 2021 года россиянам предложили новый вариант реновации, который учитывает цели устойчивого развития. Консалтинговое бюро «Стрелка» считает, что нынешняя программа вредит экологии — снос каждой тысячи существующих домов и строительство вместо них новых провоцирует 3,5 миллиона тонн вредных выбросов. Специалисты посоветовали не демонтировать аварийные здания, а отреставрировать их, сделав комфортными для проживания.

Нина Ташевская
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