Трихолог описала решение проблемы выпадения волос после коронавируса

Дерматолог-трихолог Татьяна Егорова раскрыла причины выпадения волос и описала методы решения этой проблемы для людей, переболевших COVID-19. Ее советы приводит News.ru.

Врач считает, что облысение может стать следствием нехватки железа или высокого уровня кортизола в организме, а также перенесенной коронавирусной инфекции. При этом обратить процесс потери волос невозможно, и пострадать от него могут как женщины, так и мужчины.

Егорова объяснила, что COVID-19 нарушает питание волосяного фолликула и работу сосудов, что и приводит к потере волос. «Единственное, что можно сделать — ускорить процесс роста волоса. Делается мезотерапия, витаминотерапия», — отметила трихолог и добавила, что лечение этого недуга зависит от типа выпадения. По ее словам, чаще всего встречается диффузное выпадение, которое может продолжаться от 100 до 120 дней.

Специалист добавила, что вирус также негативно сказывается на состоянии кожи, и для ее лечения пациенту необходимо пройти детоксикацию, восстановить ее водный баланс и барьерные функции, а также не пренебрегать уходом для ускорения регенеративных процессов и обновления клеток. Для этих целей используются глутатион, витамин С, карнозин и антиоксидантный комплекс активный кислород.

В январе жительница США предложила простой способ быстро отрастить волосы с помощью дешевого средства. Блогерша Тейлор Роуз (Taylor Rose) заверила, что для ухода за волосами она использует эфирное масло розмарина за два фунта стерлингов (207 рублей), которое, по ее словам, можно приобрести в любом интернет-магазине. Она посоветовала ежедневно наносить средство на корни волос.