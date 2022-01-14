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Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы с помощью дешевого средства

TikTok-блогерша посоветовала наносить розмариновое масло, чтобы отрастить длинные волосы

Кадр: @thehealthyhygge

Жительница США раскрыла простой способ быстро отрастить длинные волосы с помощью дешевого средства и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Тейлор Роуз (Taylor Rose) объяснила, что из-за частого окрашивания волос и зачесывания их в хвост у нее начали лысеть виски. В поисках эффективного средства для борьбы с выпадением прядей женщина нашла способ вновь отрастить густые локоны.

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Роуз заверила, что для ухода за волосами она использует лишь розмариновое масло за два фунта стерлингов (207 рублей), которое, по ее словам, можно приобрести в любом интернет-магазине. Блогерша посоветовала ежедневно наносить средство на корни волос.

«Я наношу масло на голову и втираю его в кожу около трех минут. Затем я надеваю шелковую шапочку и ложусь спать, а на следующее утро я мою голову, добавляя в шампунь пять капель средства», — поделилась женщина. Она заверила, что ее залысины исчезли через неделю после начала использования масла.

Ролик Роуз стал вирусным и набрал 589,9 тысячи просмотров и 37,7 тысячи лайков. Пользователи сети оценили лайфхак в комментариях под постом. «Я начала наносить розмариновое масло несколько недель назад и вижу, как у меня отрастают новые волосы!», «Я сама настаиваю масло, через полторы недели использования волосы правда начинают расти!», «Я использую его каждый раз, когда принимаю душ! Это масло творит чудеса!» — писали они.

Ранее в январе другая блогерша раскрыла еще один действенный способ отрастить волосы. Для достижения результата Афсенна (Afsennah) посоветовала использовать специальный ролик с микроиглами один раз в неделю. С его помощью она массирует кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови. После этого блогерша наносит на прикорневую зону специальную сыворотку для роста волос и заворачивает голову в пищевую пленку и полотенце на четыре часа, чтобы средство не испарилось раньше времени.

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Таисия Косинцева
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