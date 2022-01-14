Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы с помощью дешевого средства

Жительница США раскрыла простой способ быстро отрастить длинные волосы с помощью дешевого средства и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Тейлор Роуз (Taylor Rose) объяснила, что из-за частого окрашивания волос и зачесывания их в хвост у нее начали лысеть виски. В поисках эффективного средства для борьбы с выпадением прядей женщина нашла способ вновь отрастить густые локоны.

Роуз заверила, что для ухода за волосами она использует лишь розмариновое масло за два фунта стерлингов (207 рублей), которое, по ее словам, можно приобрести в любом интернет-магазине. Блогерша посоветовала ежедневно наносить средство на корни волос.

«Я наношу масло на голову и втираю его в кожу около трех минут. Затем я надеваю шелковую шапочку и ложусь спать, а на следующее утро я мою голову, добавляя в шампунь пять капель средства», — поделилась женщина. Она заверила, что ее залысины исчезли через неделю после начала использования масла.

Ролик Роуз стал вирусным и набрал 589,9 тысячи просмотров и 37,7 тысячи лайков. Пользователи сети оценили лайфхак в комментариях под постом. «Я начала наносить розмариновое масло несколько недель назад и вижу, как у меня отрастают новые волосы!», «Я сама настаиваю масло, через полторы недели использования волосы правда начинают расти!», «Я использую его каждый раз, когда принимаю душ! Это масло творит чудеса!» — писали они.

Ранее в январе другая блогерша раскрыла еще один действенный способ отрастить волосы. Для достижения результата Афсенна (Afsennah) посоветовала использовать специальный ролик с микроиглами один раз в неделю. С его помощью она массирует кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови. После этого блогерша наносит на прикорневую зону специальную сыворотку для роста волос и заворачивает голову в пищевую пленку и полотенце на четыре часа, чтобы средство не испарилось раньше времени.