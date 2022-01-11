Девушка раскрыла способ быстро отрастить густые волосы и прославилась в сети

Девушка раскрыла способ быстро отрастить длинные волосы и прославилась в социальных сетях. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети Афсенна (Afsennah) регулярно делится видео, на которых демонстрирует густые волосы длиной до поясницы. Блогерша призналась, что еще недавно ее пряди были тонкими, ломкими и сухими.

Для достижения такого результата она посоветовала использовать специальный ролик с микроиглами один раз в неделю. С его помощью Афсенна массирует кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови. После этого блогерша наносит на прикорневую зону специальную сыворотку для роста волос и заворачивает голову в пищевую пленку и полотенце на четыре часа, чтобы средство не испарилось раньше времени.

Афсенна заверила, что данный способ помог ей отрастить здоровые и крепкие густые волосы. Ролик стал вирусным и набрал 6,3 миллиона просмотров и 490,6 тысячи просмотров. Подписчицы поблагодарили блогершу за лайфхаки в комментариях под постом.

«Спасибо тебе большое! Твои волосы прекрасны!», «Результат потрясающий! Я обязательно прислушаюсь к твоим советам!», «Я хочу такие же волосы! Это невероятно!», «Я обожаю тебя! Ты меня вдохновляешь!», «Шикарная девушка и прекрасная прическа! Надеюсь, твой метод поможет и мне!» — писали они.

В ноябре врач назвала способы отрастить длинные волосы без ошибок при уходе. Дерматолог Офелия Вераич (Ophelia Veraitch) объяснила, что чаще всего густота прядей ухудшается в результате неправильно подобранного ухода, и поделилась несколькими советами, которые помогут минимизировать выпадение волос.