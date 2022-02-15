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Глобальное потепление побило рекорд за последние 200 тысяч лет

Генсек ВМО ООН Петтери Таалас назвал текущее глобальное потепление рекордным

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Текущее увеличение температуры Земли побило рекорд. К такому выводу пришла Организация Объединенных Наций (ООН), сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Петтери Таалас заявил, что глобальное потепление достигло рекордной отметки за последние 200 тысяч лет. Профессор считает, что в первую очередь это связано с техническим прогрессом.

«Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты — нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», — отметил Таалас.

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Генеральный секретарь ВМО назвал важнейшие проблемы изменения климата: провоцирующий наводнения рост влажности, засуха и сокращающее объем чистой воды на планете таяние ледников. При этом Таалас добавил, что погодные колебания не связаны с глобальным потеплением. «Холодная зима не означает, что климатические изменения, потепления прекратились, равно как и теплые зимы не означают, что это происходит из-за климатических изменений», — пояснил профессор.

Ранее Таалас назвал место, в котором изменение климата происходит быстрее всего — им оказалась Арктика. Потепление там достигло отметки 2-2,5 градуса Цельсия. В то же время общее увеличение температуры составляет 1,1-1,2 градуса Цельсия. Ученый считает, что Арктика заняла первое место из-за таяния снега и льда.

Александра Качан
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