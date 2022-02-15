Россиян предупредили об опасных последствиях коронавируса

Профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал россиянам об опасных последствиях коронавируса, которые коснутся переболевших. Его слова передает URA.RU.

Токарев заявил, что после того, как пандемия COVID-19 закончится, человечество столкнется с комплексом хронических заболеваний. «Мы получим фактически "коморбидную" нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний», — предупредил он. Доктор наук пояснил, что среди них будут поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания.

По его словам, системе здравоохранения предстоит разрабатывать новые научно-обоснованные подходы к реабилитации и «работать не покладая рук», чтобы восстановить утраченные функции пациентов с осложнениями после коронавируса.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко предупредил россиян о последствиях лечения коронавируса. По его словам, постковидный синдром часто путают с синдромом отмены, возникающем из-за отказа от веществ, к которым привык организм. Это происходит из-за того, что некоторые врачи назначают «Дексаметазон» для борьбы с вирусом.