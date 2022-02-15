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«Оскар» ввел зрительскую номинацию с голосованием в Twitter

«Оскар» позволит зрителям проголосовать в Twitter за лучший фильм 2022 года

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В преддверии 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проголосовать за понравившуюся кинокартину, включая те фильмы, которые не вошли в официальный список номинантов, можно на сайте академии и в Twitter, используя хештег #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта.

Трое из проголосовавших пользователей будут выбраны для поездки в Лос-Анджелес, чтобы поучаствовать во вручении премии в следующем году.

Ранее сообщалось, что стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл названы ведущими «Оскара» в 2022 году. По сообщению инсайдера, в настоящее время трио артисток находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии вручения кинопремии.

Марина Совина
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