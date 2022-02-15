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Три артистки названы ведущими «Оскара» в 2022 году

Артистки Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл проведут церемонию вручения «Оскар»
Amy Schumer

Amy Schumer. Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл названы ведущими «Оскара» в 2022 году. Об этом пишет Variety со ссылкой на собственный источник.

По сообщению инсайдера, в настоящее время трио артисток находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии вручения кинопремии. Отмечается, что официально имена ведущих «Оскара» должны объявить в эфире программы Good Morning America во вторник, 15 февраля.

Представители артисток и транслирующий мероприятие телеканал ABC не комментировали эту информацию. 94-я церемония вручения награды Американской киноакадемии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

Ранее в феврале стало известно, что российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова получил номинацию на Оскар в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.

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Сергей Равин
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