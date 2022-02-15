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Стало известно о массовом увольнении украинских военных летчиков

Forbes: украинские военные летчики МиГ-29 массово увольняются из-за низких зарплат

Фото: РИА Новости

Украинские ВВС столкнулись с серьезным кризисом, связанным с массовым увольнением пилотов, сообщает обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

В своей статье он отметил, что МиГ-29 остается самым массовым истребителем ВВС Украины, в распоряжении украинских военных в данный момент насчитывается от 37 до 70 этих самолетов. После распада СССР у Украины осталось 200 МиГов, их число в последующие годы сокращалось, поскольку Киев продал часть самолетов, которые не мог содержать и обслуживать. Как заметил Экс, главная проблема Украины — не самолеты, а пилоты.

Эск подчеркнул, что украинские ВВС располагают тремя бригадами с шестью эскадрильями МиГ-29, дислоцированными на трех базах. Однако в последние несколько лет ВВС Украины столкнулись с кризисом — число военных летчиков стало стремительно сокращаться.

ВВС для нормального функционирования нужно иметь в штате по три пилота на каждый одноместный самолет. Украинским ВВС же потребуется около 400 пилотов, чтобы поддерживать это соотношение. При этом 70 летных экипажей уволились из вооруженных сил в 2019 и 2020 годах, многие из пилотов объяснили свое решение низкой зарплатой и бумажной волокитой. Затем сразу пятеро пилотов отказались продлевать контракты в июле 2021 года.

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Таким образом, заключил Эск, украинские силы МиГ-29 столкнутся с огромными трудностями в случае, если российское вторжение на Украину все же состоится.

12 февраля издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России в этот день. Москва последовательно заявляет, что не намерена вторгаться в соседнее государство.

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Алина Гончарова
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