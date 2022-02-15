ФСБ потребовала арестовать заподозренного в госизмене россиянина

ФСБ потребовала арестовать в Москве заподозренного в госизмене мужчину из Архангельской области. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает ТАСС

Ходатайство об аресте подозреваемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена») поступило в Лефортовский суд столицы. Задержанный гражданин России Рамиз Намазов в недавнем прошлом являлся индивидуальным предпринимателем и проживает возле космодрома в поселке Плесецк Архангельской области.

27 января сообщалось, что 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько предстанет перед судом по делу о государственной измене в пользу Китая.