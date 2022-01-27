Обвиняемый в госизмене 80-летний российский ученый предстанет перед судом

80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько предстанет перед судом по делу о государственной измене. Об этом в четверг, 27 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Антона Голубева.

Ему вменяется госизмена в пользу Китая. В феврале 2020 года он был задержан и помещен под домашний арест, а в июне ему предъявили обвинение. Ученый свою вину не признал.

По данным следствия, Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, профессор собирал с 2017 по 2018 годы, отрабатывая шпионское задание.

18 июня 2021 года сообщалось, что после возбуждения дела здоровье профессора ухудшилось: он попал в реанимацию после инфаркта. Также еще до задержания Митько перенес три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности.