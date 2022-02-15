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Киев отреагировал на решение Госдумы обратиться к Путину о признании ДНР и ЛНР

В офисе Зеленского заявили, что решение Госдумы по ДНР и ЛНР усложнит ситуацию в Европе

Фото: Страница Михаила Подоляка в Facebook

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на решение российской Госдумы обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества», — заявил Подоляк.

По его словам, Госдума продемонстрировала неуважение к Германии как к участнице «нормандского формата». «Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе», — добавил советник.

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Подоляк назвал саму постановку вопроса о признании ДНР и ЛНР шагом к разрушению Минских соглашений. Все это окончательно доказывает, что именно Россия несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорах по Донбассу, добавил он.

15 февраля в Госдуме состоялось голосование. Проект постановления о немедленном обращении к Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР поддержал 351 депутат. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с МИД, набрал 310 голосов.

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София Сарджвеладзе
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