Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В московском колледже нашли мертвого подростка

Подросток умер от отравления в туалете политехнического колледжа в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Подросток умер от отравления в туалете политехнического колледжа в Москве. По сведениям РЕН ТВ, еще двое однокурсников погибшего попали в больницу.

Мертвого подростка нашли днем 14 февраля. Предварительно удалось выяснить, что погибший юноша вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Одному из молодых людей эти таблетки выписал врач.

По факту произошедшего организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Директор учебного заведения Андрей Трофимов пояснил радиостанции «Говорит Москва», что трое студентов на перемене приняли лекарственные препараты и пошли на занятия. Позже учащиеся почувствовали себя плохо и вышли из кабинета. Подросткам незамедлительно вызвали медиков.

Ранее четыре человека были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве. Пострадавших оперативно доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Все они находились в сознании.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин пошутил о дате вторжения России на Украину
Россиянина отправили в колонию на 12 лет за убийство водителя из мести
Цены на завещания в России взлетели
Премьер Австралии призвал Китай осудить Россию из-за Украины
В московском колледже нашли мертвого подростка
В России высказались о возможных попытках засудить Валиеву на Олимпиаде
В Москве пьяные дворники изнасиловали девушку
В Госдуме объяснили суть голосования по проекту обращения о признании ДНР и ЛНР
Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов
В Госдуме заявили о готовноcти россиян отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.