В московском колледже нашли мертвого подростка

Подросток умер от отравления в туалете политехнического колледжа в Москве. По сведениям РЕН ТВ, еще двое однокурсников погибшего попали в больницу.

Мертвого подростка нашли днем 14 февраля. Предварительно удалось выяснить, что погибший юноша вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Одному из молодых людей эти таблетки выписал врач.

По факту произошедшего организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Директор учебного заведения Андрей Трофимов пояснил радиостанции «Говорит Москва», что трое студентов на перемене приняли лекарственные препараты и пошли на занятия. Позже учащиеся почувствовали себя плохо и вышли из кабинета. Подросткам незамедлительно вызвали медиков.

Ранее четыре человека были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве. Пострадавших оперативно доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Все они находились в сознании.