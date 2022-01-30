В Новой Москве четыре человека отравились неизвестным веществом

Четыре человека госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом в садовом товариществе «Ресурс-1», расположенном в Новой Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Уточняется, что все пострадавшие — женщины. Они доставлены в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, находятся в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи.

По предварительной версии, это может быть пищевое отравление или отравление природным газом.

28 января стало известно, что в Ингушетии в больницу попали пятеро детей от 3 до 10 лет. По предварительным данным, они отравились угарным газом.