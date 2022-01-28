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В российском городе пятерых детей госпитализировали с отравлением

В Назрани пятерых детей от 3 до 10 лет госпитализировали с отравлением угарным газом

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Ингушетии госпитализировали пятерых детей от 3 до 10 лет. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в городе Назрань. Четверо братьев и сестер спали на первом этаже частного дома. С ними также находился двоюродный брат. Спустившиеся вниз родители обнаружили, что детям стало плохо.

На данный момент один мальчик в реанимации, остальные находятся в терапевтическом отделении. Пострадавших детей обследуют медики.

Ранее в городе Хасавюрт в Дагестане 48 детей оказались госпитализированы с отравлением. Несовершеннолетних доставили в центральную городскую больницу имени Аскерханова, где у них обнаружили кишечную инфекцию.

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Никита Абрамов
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