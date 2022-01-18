В российском регионе 48 детей госпитализированы с отравлением

В городе Хасавюрт в Дагестане 48 детей госпитализированы с отравлением. Об этом рассказали в местной администрации, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Там добавили, что детей доставили в медицинское учреждение с кишечной инфекцией. Несовершеннолетние находятся в центральной городской больнице имени Аскерханова.

По данным администрации, часть госпитализированных — жители других городов и районов российского региона. Медики проводят подомовые обходы.

В марте 2019 года в Хасавюрте произошло массовое отравление — 104 человека, включая 90 детей, госпитализировали. После случившегося в региональном Минздраве призвали население пить только кипяченую или бутилированную воду.