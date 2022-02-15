Названы признаки проблем у застройщика

Снижение скорости строительства, подозрительно большие скидки и отсутствие аккредитации в банке по ипотеке — такие признаки трудностей у застройщика назвали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик подчеркнул, что в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) можно проверить, является ли застройщик проблемным официально. О трудностях при строительстве можно узнать и через другие ресурсы — например, на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

«Признаком проблем можно считать и начавшееся с какого-то времени нерегулярное размещение отчетных документов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС)», — рассказал Холопик и добавил, что необходимо обращать внимание на темпы строительства, так как его замедление может свидетельствовать о проблемах с финансированием.

Еще один тревожный признак — отсутствие у застройщика аккредитации по ипотеке у ведущих банков, считает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Наличие аккредитации или даже выдача проектного финансирования от крупного банка, наоборот, свидетельствует о надежности застройщика, который прошел долгую и тщательную проверку.

Настораживающим фактором являются и слишком большие скидки от застройщика. По словам Выломова, следует с подозрением относиться к недвижимости, если цена снижена на 15 и более процентов, а дисконт не является разовой акцией девелопера. Холопик среди рисков отмечает смену бенефициара компании, так как она может ухудшить финансовое состояние компании или даже привести к банкротству.

Подозрительно большие скидки являются тревожным признаком и при покупке недвижимости на вторичном рынке. Ранее в феврале юрист напомнил, что цена квартиры на 20-25 процентов ниже рыночной должна вызвать подозрения у покупателя. Такая скидка может свидетельствовать о проблемах с жильем или недобросовестности владельца.