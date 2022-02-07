Названы ловушки при покупке жилья со скидкой

Цена вторичной квартиры на 20-25 процентов ниже рыночной вызывает подозрения и должна насторожить покупателя. Такую большую скидку юрист Степан Хантимиров назвал плохим сигналом, свидетельствующим о возможных проблемах жилья или недобросовестности владельца, сообщает РИА Новости.

Среди возможных ловушек при покупке дешевой квартиры — алкогольная или наркотическая зависимость владельца, из-за которой сделку можно будет оспорить в суде. В таком случае покупатель рискует остаться без денег: средства по решению суда должны вернуть, но человек с зависимостью способен потратить их очень быстро, и тогда возвращать уже будет нечего. Чтобы избежать такой ситуации, юрист советует при покупке попросить у продавца справку о том, что он не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере.

Подозрительно дешевой может быть и квартира, полученная в наследство. Если не прошел трехлетний срок, когда могут вестись споры о наследстве, то покупатель в будущем может столкнуться с претензиями неучтенных ранее наследников. Эксперт рекомендует запросить у владельца свидетельство о праве на наследство или копию завещания. Также продать со скидкой могут квартиры, где зарегистрированы люди. Снимать их с учета придется через суд.

«Низкая цена может сигнализировать о том, что в квартире имеется незаконная перепланировка, отвечать за которую будет уже новый собственник. Поэтому у продавца лучше заранее попросить технический паспорт квартиры. Ее реальная нарезка должна соответствовать плану», — рассказал Хантимиров. Глава аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов добавил, что в случае с новостройками низкая цена является поводом задуматься о финансовой стабильности застройщика.

Об уловках застройщиков при продаже квартир в новостройках ранее, в декабре 2021 года, рассказали юристы. Эксперты советуют гражданам заключать договор долевого участия (ДДУ) — тогда права покупателя будут защищены федеральным законом о долевом участии, в то время на предварительный договор купли-продажи закон не распространяется.