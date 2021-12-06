Названы главные ловушки при покупке квартиры в новостройке

Юристы назвали главные ловушки, в которые могут попасть граждане при покупке квартиры в новостройке. Своим мнением эксперты поделились с РБК.

Юристы советуют при покупке жилья на стадии строительства заключать договор долевого участия (ДДУ). При заключении ДДУ права покупателя защищены Федеральным законом о долевом участии (214-ФЗ). На предварительный договор купли-продажи этот закон не распространяется. Управляющий партнер юридической фирмы Howard Russia Евгений Нахаев рассказал, что такой договор можно будет оспорить в суде, если удастся доказать, что покупатель хотел заключить именно договор долевого участия, но это длительный процесс.

Следует внимательно относиться к пунктам договора. Иногда в ДДУ включают право застройщика менять условия в одностороннем порядке, из-за чего покупатель может оказаться в невыгодном положении. Другой настораживающий пункт договора — доплата за квадратные метры, если реальная площадь квартиры оказалась больше проектной (уже оплаченной). Если все же в договоре есть такое условие, то при приеме квартиры необходимо провести замеры самостоятельно или пригласить независимого специалиста, советует ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева.

Другая ловушка — подписание дополнительного соглашения, согласно которому покупатель не сможет требовать неустойку, если застройщик не передаст ему квартиру вовремя. Еще одна хитрость — прописанная в договоре невозможность уступки права без согласия застройщика. Дольщик не сможет продать квартиру в недостроенном доме без согласия застройщика и согласования цены с ним. Также застройщики иногда включают в договор пункт о рассмотрении дела в случае спора только в определенном суде. Однако такое условие, по словам адвокат Анастасии Поликыржи, может быть признано недействительным.

Юристы советуют при принятии решения не учитывать обещания застройщика, которые не прописаны в договоре. В рекламных буклетах или на словах покупателю гарантируют разные блага: от бассейна до детского сада рядом с домом. Однако такие условия необязательны к выполнению, так как отсутствуют в договоре.

В ноябре эксперты назвали главные ошибки при покупке вторичной недвижимости. Среди прочего они отметили, что россияне недостаточно тщательно проверяют документы и забывают познакомиться с соседями. Также покупатели часто не знают реальных цен на жилье, так как плохо ориентируются в ситуации на рынке, из-за чего рискуют переплатить за квартиру.