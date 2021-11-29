Названы главные ошибки при покупке «вторички»

При покупке квартир из вторичного жилищного фонда россияне часто недостаточно тщательно проверяют документы и забывают познакомиться с соседями. Главные ошибки в сделках по недвижимости во «вторичке» назвали опрошенные РБК эксперты.

Самой распространенной ошибкой в агентстве недвижимости Est-a-tet назвали незнание реальных цен на жилье — покупатель, который плохо ориентируется в ситуации на рынке, рискует сильно переплатить за квартиру. «Многие продавцы сейчас все еще выставляют квартиры по завышенным ценам, и тут очень важно понимать, что не всегда эта цена оправдана», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Юлия Дымова.

Другой ошибкой эксперты посчитали неверную оценку состояния квартиры — если она продается по заниженной стоимости, то, скорее всего, у нее есть проблемы. Чтобы избежать покупки жилья с дефектом, нужно тщательно осмотреть его на наличие скрытых недочетов.

Юристы посоветовали заранее продумать ремонт в приобретаемом жилье — большинству старых объектов требуется выравнивание стен, замена сантехники и электрики. Часто оказывается выгоднее купить квартиру с изначально хорошей отделкой, чем самостоятельно проводить капитальный ремонт.

Третьей ошибкой стала недостаточно тщательная проверка юридической истории жилья. При наличии «нюансов», таких как несогласие на приватизацию квартиры несовершеннолетних проживающих, сделка может быть впоследствии оспорена. Кроме того, при покупке перешедшей по наследству квартиры на нее могут внезапно начать претендовать другие родственники.

Четвертая ошибка — поверхностная проверка недвижимости на незаконные перепланировки. Выяснить правомерность перепланировок поможет технический паспорт БТИ или поэтажный план дома с экспликацией — эти документы необходимо запросить у собственника и сверить с ними текущее состояние самостоятельно или с риелтором.

«Если перепланировка была проведена неправильно, то это уже повод для торга с продавцом, даже если покупателя перепланировка устраивает, и он готов узаконить ее», — отметила руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Наталья Нечаева. По словам эксперта, будущий владелец квартиры в праве потребовать восстановить первоначальный вид жилплощади.

Еще одной ошибкой назвали приобретение жилья в неблагополучном подъезде с шумными соседями. В первую очередь юристы советуют обратить внимание на состояние окон и балконов расположенных рядом квартир, а также проверить лифты и подъезды — они должны быть чистыми и без надписей на стенах. Можно также попробовать предварительно лично познакомиться с соседями и пообщаться с консьержем. Кроме того, необходимо изучить инфраструктуру — доступность поликлиник, продовольственных магазинов, детских садов, парков и прочего.

Ранее риелторы назвали главной ошибкой сдающих недвижимость в аренду россиян подписание некорректно составленного договора. Эксперт по недвижимости посоветовал отказаться от шаблонов документа из интернета и призвал самостоятельно прописать все правила проживания в арендованной квартире.

