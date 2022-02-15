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В Совфеде указали на роль Москвы в глобальной безопасности

Сенатор Пушков заявил о главенствующей роли России в глобальной безопасности

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия играет ключевую роль в глобальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совфеда, сенатор Алексей Пушков.

По его утверждению, без участия Москвы мероприятия наподобие Мюнхенской конференции лишаются смысла. «Они превратятся в место обмена мнениями между странами западного альянса плюс теми кто хочет к нему присоединиться, а потому по определению не имеют собственного взгляда на вещи, не говоря уже об отсутствии геополитического веса», — объяснил он.

Ранее изданию «Коммерсантъ» стало известно, что Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.

Марина Совина
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