В Совфеде указали на роль Москвы в глобальной безопасности

Россия играет ключевую роль в глобальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совфеда, сенатор Алексей Пушков.

По его утверждению, без участия Москвы мероприятия наподобие Мюнхенской конференции лишаются смысла. «Они превратятся в место обмена мнениями между странами западного альянса плюс теми кто хочет к нему присоединиться, а потому по определению не имеют собственного взгляда на вещи, не говоря уже об отсутствии геополитического веса», — объяснил он.

Ранее изданию «Коммерсантъ» стало известно, что Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.