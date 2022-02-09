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В МИД России рассказали о планах участвовать в Мюнхенской конференции

Захарова заявила, что официальные лица России не примут участие в Мюнхенской конференции

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Ее заявление прозвучало во время брифинга, трансляцию публикует RT.

Захарова не раскрыла причин, по которым представители российской делегации не смогут принять участия в предстоящей конференции по безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии: его участие не запланировано ни очно, ни в формате видеозвонка.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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