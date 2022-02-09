В МИД России рассказали о планах участвовать в Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Ее заявление прозвучало во время брифинга, трансляцию публикует RT.

Захарова не раскрыла причин, по которым представители российской делегации не смогут принять участия в предстоящей конференции по безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии: его участие не запланировано ни очно, ни в формате видеозвонка.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.