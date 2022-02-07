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Кремль ответил на вопрос о планах Путина участвовать в Мюнхенской конференции

Песков заявил об отсутствии у Путина планов участвовать в Мюнхенской конференции

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков сообщил, что участие президента не запланировано ни очно, ни в формате видеозвонка.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

Ранее американский журналист Тед Карпентер в своем материале для The National Interest напомнил о сделанном еще в 2007 на Мюнхенской конференции заявлении Владимира Путина, который предупредил о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и НАТО.

По словам автора, тогда это заявление не было услышано Западом, что привело к текущему кризису в Европе. Он посчитал, что тогда тон речи Владимира Путина сочли «воинственным», однако сам Карпентер считает, что в итоге страны НАТО сделали для обострения ситуации больше, чем Россия.

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Роман Кирьянов
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