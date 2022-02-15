Путин заявил о готовности обсуждать с Западом ряд вопросов по безопасности

Ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности содержат пункты, по которым Россия готова работать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

По словам главы государства, в представленных ответах присутствуют соображения, которые Россия предлагала своим партнерам в предыдущие годы: по вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружения, в том числе ракет средней и меньшей дальности и военной транспарентности.

Президент России заявил о готовности «идти по переговорному треку», однако все вопросы, по его утверждению, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которой является для властей приоритетом.

15 февраля в Москве прошли переговоры президента России с канцлером Германии. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения РФ по гарантиям безопасности.

