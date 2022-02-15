Верховная Рада призвала международные организации усилить давление на Россию

Верховная Рада приняла проект постановления с призывом к правительствам иностранных государств и международным организациям усилить давление на Россию из-за эскалации обстановки на границах. Об этом пишет издание «Гордон».

Обращение было составлено в адрес ООН, Европейского парламента, парламентских ассамблей Совета Европы (ПАСЕ), Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) и ОБСЕ, а также парламентов и правительств других стран.

Депутаты призвали усилить военную и политическую поддержку Украины, санкции против России на всех уровнях, а также поддержать стремление республики в НАТО. За принятие документа проголосовали 326 из 450 представителей.

«Мы должны показать свой ответ на все эти вещи, потому что парламент всегда стоял и будет стоять на защите интересов украинского народа», — прокомментировал инициативу председатель Рады Руслан Стефанчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об «успешном сдерживании российского наступления» в регионе благодаря действиям Украины и США. Он полагает, что дипломатические действия позволили предотвратить «вторжение» и избежать обострения обстановки в Донбассе. «Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заверил дипломат.