Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Верховная Рада призвала международные организации усилить давление на Россию

Депутаты Рады приняли постановление с призывом к ООН и ПАСЕ усилить давление на Россию

Фото: РИА Новости

Верховная Рада приняла проект постановления с призывом к правительствам иностранных государств и международным организациям усилить давление на Россию из-за эскалации обстановки на границах. Об этом пишет издание «Гордон».

Обращение было составлено в адрес ООН, Европейского парламента, парламентских ассамблей Совета Европы (ПАСЕ), Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) и ОБСЕ, а также парламентов и правительств других стран.

Депутаты призвали усилить военную и политическую поддержку Украины, санкции против России на всех уровнях, а также поддержать стремление республики в НАТО. За принятие документа проголосовали 326 из 450 представителей.

«Мы должны показать свой ответ на все эти вещи, потому что парламент всегда стоял и будет стоять на защите интересов украинского народа», — прокомментировал инициативу председатель Рады Руслан Стефанчук.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Вчера

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об «успешном сдерживании российского наступления» в регионе благодаря действиям Украины и США. Он полагает, что дипломатические действия позволили предотвратить «вторжение» и избежать обострения обстановки в Донбассе. «Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заверил дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме проголосовали за передачу Путину обращения о признании ДНР и ЛНР
Кремль прокомментировал отказ Шольца сдать российский тест на COVID-19
YouTube заблокировал аккаунт главного телеканала ДНР
Кремль прокомментировал эвакуацию дипломатов из Киева
Житель Подмосковья сделал предложение возлюбленной в автобусе
Сенат США отложил проект санкций против России
Певица Maruv объявила о беременности
Латыпов извинился перед болельщиками после бронзы на Олимпиаде в Пекине
Познер назвал нового вероятного президента Франции
Норвежский биатлонист-чемпион поддержал упустившего золото в эстафете Латыпова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.