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Бельгийская полиция разгромила крупную банду наркоторговцев

Полиция Бельгии провела крупную спецоперацию по разгрому сети наркотрафика в Европе

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгийская полиция в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом провела крупную спецоперацию по разгрому банды наркоторговцев, создавших сеть трафика запрещенных веществ в Европе. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Уточняется, что поддержку полиции оказывал спецназ из-за высокой опасности криминального объединения. Основная часть операции прошла в Бельгийском столичном регионе и в округе портового города Антверпен. По сообщению телеканала, у бандитов были конфискованы имущество и «другие материалы» в больших размерах. Точных цифр не называется.

Со ссылкой на следователей, следственного судью и федеральную прокуратуру RTBF сообщил, что Бельгия оказалась одним из центров международной сети по распространению наркотрафика. Разгромленная европейская часть сети была связана с бандами из Колумбии и Мексики, которые завозили наркотики в Европу через Бельгию и Нидерланды.

7 февраля стало известно, что в ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина. Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера.

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Николай Чигасов
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