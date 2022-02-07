В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина

В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Libya Observer.

Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографиях, размещенных на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Сообщается, что несколькими днями ранее местные жители нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Предположительно, упаковки с наркотиками на берегу моря — остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.

Ранее лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с кокаином весом около 30 килограммов плавала в океане недалеко от берега. Стоимость содержавшегося в ней наркотика — около миллиона долларов (74 миллиона рублей).