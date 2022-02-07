Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина

В Эль-Мардже изъяли партию брикетов гашиша с изображением президента России Путина

Фото: Reuters

В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Libya Observer.

Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографиях, размещенных на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Сообщается, что несколькими днями ранее местные жители нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Предположительно, упаковки с наркотиками на берегу моря — остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.

Ранее лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с кокаином весом около 30 килограммов плавала в океане недалеко от берега. Стоимость содержавшегося в ней наркотика — около миллиона долларов (74 миллиона рублей).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Новосибирский зоопарк оценил реакцию людей на скандал с выбором талисмана города
Украинский генерал обвинил власти в обмане военных
Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома
Перечислены способы давления Франции на Украину
Крупнейшие российские компании отчитались о готовности к санкциям
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней
Южноамериканская страна захотела «заработать» за счет Китая
В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина
Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»
Малафеев рассказал о недвижимости в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.