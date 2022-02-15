В Саудовской Аравии решили спасаться от катаклизмов с помощью деревьев

В Саудовской Аравии решили спасаться от природных катаклизмов с помощью дерева саксаул. Экологические активисты собираются посадить миллиарды растений этого вида ради защиты от песчаных бурь и восстановления экологии, сообщает Reuters.

Экологическая ассоциация Al-Ghadha посадит 250 тысяч деревьев в 2022 году в городе Унайза. Саксаул не боится высоких температур и производит семена только в засушливом климате. Кроме того, благодаря своим корням такие растения могут сдерживать песок во время бурь.

Посадка саксаула — часть «зеленой» инициативы правительства Саудовской Аравии, которая направлена на снижение уровня выбросов углерода, загрязнения и деградации земель. Королевство планирует посадить десять миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия. Власти также собираются сотрудничать с другими арабскими государствами, чтобы вырастить еще 40 миллиардов растений на Ближнем Востоке.

Многие ближневосточные страны страдают из-за повышения температуры и участившихся засух. Изменение климата спровоцировало дефицит воды и еды. Саксаул же может месяцами обходиться без полива и выдерживать температуру до 58 градусов Цельсия. Веками эти деревья обеспечивали жителей Саудовской Аравии дровами, едой для животных и защитой от солнца.

Ранее в Шотландии использовали деревья для спасения рыбы. Ученые выяснили, что летом вода в реках становится слишком горячей для обитающего там дикого атлантического лосося. При этом только 35 процентов водоемов страны окружены достаточным количеством деревьев, чтобы защитить воду от перегрева. Им пришлось посадить 250 тысяч саженцев деревьев вдоль главных притоков одной из самых богатых лососем рек под названием Ди. Активисты не собираются останавливаться на достигнутом и планируют посадить около миллиона деревьев до 2035 года.