Девушка отправила фотографию владельцу квартиры и попала в неловкую ситуацию

Блогерша под ником @penny_mcnatt рассказала, что решила пофлиртовать с владельцем квартиры, которую она снимает, и потерпела неудачу. В ролике, опубликованном в TikTok, она показала, как отправила ему неожиданное сообщение и попала в неловкую ситуацию. Видео рассмешило многих зрителей.

«Так закончилась попытка пофлиртовать с моим милым арендодателем», — подписала девушка ролик, в котором показала скриншоты переписки с владельцем квартиры. В диалоге блогерша сообщила хозяину жилья о том, что на кухне сломался кран. В ответ мужчина попросил ее отправить снимок сломанного предмета.

Девушка сделала селфи с краном и прислала его владельцу квартиры, после чего он попросил ее отправить фотографию «крупным планом». Блогерша предположила, что хозяин квартиры решил поддержать ее флирт и попросил прислать еще одно селфи. Тогда она сфотографировала себя с широкой улыбкой во весь кадр и отправила собеседнику. «Фото крана, а не вас», — ответил мужчина. «А да, моя вина», — закончила разговор автор ролика.

«Он должен был увеличить арендную плату после этого», «Представьте, если бы он написал: "Да, и правда нужно его заменить"», — пошутили пользователи под роликом. Многие посчитали переписку забавной и в шутку подметили, что мужчине от нее нужны «только деньги», а девушка предприняла неудачную попытку понизить аренду за жилье. Другие заметили, что автор ролика пережила сильное смущение. «Ты должна съехать», «Живот болит от мысли, какой это стыд», — прокомментировали видео юзеры.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как случайно отправила бабушке пикантное сообщение, которое изначально предназначалось ее бойфренду, и получила в ответ неожиданное предложение. Пожилая женщина написала, что ее внучка нуждается в покупке нижнего белья и предложила ей сходить вместе за ним по магазинам.