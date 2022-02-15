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Шольц прокомментировал ситуацию с запретом вещания RT DE в Германии

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE пока не подал заявку на вещание в Германии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию c запретом вещания RT DE в Германии. По его словам, телеканал пока не подал заявку для работы на территории страны, передает РИА Новости.

«Это правовое государство, нужно подавать заявки, они пока не были поданы, их будут обрабатывать соответствующие ведомства и структуры в соответствии существующим и действующими законами, на которые могут ссылаться все», - подчеркнул Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал, стало известно 22 декабря прошлого года. Оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве. Пресс-служба канала назвала эти действия незаконными.

Марина Совина
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