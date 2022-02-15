Путин объяснил выдвижение бывшего канцлера Германии в «Газпром»

Президент России Владимир Путин объяснил выдвижение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Газпрома». Его слова приводит «Интерфакс».

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский президент сказал, что Шредер в российской госкомпании будет представителем интересов европейских покупателей. «Немецкий потребитель получает российский газ в пять раз дешевле. Пусть кошелек откроет и скажет спасибо Шредеру за это», — сказал Путин.

Он напомнил, что в начале 2000-х, когда Шредер был канцлером, была договоренность о создании международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины. После того, как президентом Украины стал Виктор Ющенко, соглашение перестали исполнять, из-за чего возникли сложности с обеспечением безопасных поставок газа в Германию. После этого Шредер поддержал строительство газопровода «Северный поток».

О выдвижении кандидатуры Шредера стало известно в начале февраля. Отмечалось, что он может войти в состав нового совета директоров вместо председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева.

Сейчас экс-канцлер является председателем комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG). Кулибаев, которого задумали заменить на Шредера, — зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.