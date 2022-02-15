Суд оставил в силе многомиллионные штрафы Twitter и Meta

Таганский суд оставил в силе многомиллионные штрафы компаниям Twitter и Meta (бывшая Facebook) на общую сумму в размере восьми миллионов рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что корпорации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»). Суд оставил в силе решение назначить компаниям штрафы: Twitter — 3 миллионов рублей, Meta — 5 миллионов рублей.

Ранее 15 февраля сообщалось, что суд признал законным назначение Meta оборотного штрафа почти на 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о намерении назначать оборотные штрафы против крупных технологических компаний. Санкции грозили таким корпорациям, как Meta, Google и Twitter.