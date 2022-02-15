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Суд отклонил жалобу Meta на штраф в размере двух миллиардов рублей

Суд в Москве отклонил жалобу компании Meta на штраф в размере двух миллиардов рублей

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Meta (бывшая Facebook) на штраф в размере около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа», — сообщила пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук. Отмечается, что суд признал законным назначение компании оборотного штрафа почти на 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации.

Ранее 18 января сообщалось, что Meta оспорила назначение оборотного штрафа.

Таганский суд Москвы наложил на компанию оборотный штраф почти на 2 миллиарда рублей 24 декабря 2021 года. Уточнялось, что компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ») и обязали выплатить 1,9 миллиарда рублей.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о намерении назначать оборотные штрафы против крупных технологических компаний. Санкции грозили таким корпорациям, как Meta, Google и Twitter.

Асель Минбаева
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