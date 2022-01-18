Meta оспорила оборотный штраф почти на два миллиарда рублей
Компания Meta (бывшая Facebook) оспорила назначение оборотного штрафа почти на два миллиарда рублей за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гуринчук.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — сказала представитель инстанции. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
24 декабря 2021 года сообщалось, что Таганский суд Москвы наложил на Meta оборотный штраф в размере почти двух миллиардов рублей. Уточнялось, что компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ») и обязали выплатить 1,9 миллиарда рублей.
В сентябре представители Роскомнадзора заявили о намерении назначать оборотные штрафы против крупных технологических компаний. Санкциями пригрозили таким корпорациям, как Meta, Google и Twitter.