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Meta оспорила оборотный штраф почти на два миллиарда рублей

Meta оспорила оборотный штраф в два миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: Carlos Barria / Reuters

Компания Meta (бывшая Facebook) оспорила назначение оборотного штрафа почти на два миллиарда рублей за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гуринчук.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — сказала представитель инстанции. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

24 декабря 2021 года сообщалось, что Таганский суд Москвы наложил на Meta оборотный штраф в размере почти двух миллиардов рублей. Уточнялось, что компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ») и обязали выплатить 1,9 миллиарда рублей.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о намерении назначать оборотные штрафы против крупных технологических компаний. Санкциями пригрозили таким корпорациям, как Meta, Google и Twitter.

Евгения Наумова
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