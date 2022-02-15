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Путин пошутил о дате вторжения России на Украину

Пресс-секретарь Песков заявил о шутках Путина по поводу даты нападения России на Украину

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин шутит в ответ на сообщения ряда СМИ о дате, на которую якобы назначено вторжение России на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 15 февраля, передает РИА Новости.

«К такому трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что подобные сообщения уже представляют собой «маниакальное информационное безумие», к которому невозможно относиться с пониманием.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

До этого на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором датой начала нападения называлось 15 февраля.

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Варвара Кошечкина
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