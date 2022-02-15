В РАН объяснили причины «скачков» заболеваемости коронавирусом в России

Скачки заболеваемости коронавирусом в России зависят от дня недели. Об этом рассказал радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

Он объяснил, что в субботу и воскресенье проводится меньше обследований, а результаты тестирований, проведенных в понедельник и вторник, обычно приходят в середине недели. В результате возникает технический рост заболевших, отметил эксперт.

Кроме того, всплески заболеваемости могут быть связаны с тем, что вирусу необходимо время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. «Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление», — указал Покровский. В результате совокупности этих факторов создается впечатление, что происходят «скачки» заболеваемости, заключил он.

Ранее Покровский заявил о необходимости создания теста для всех штаммов коронавируса.