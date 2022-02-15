В США предложили пожить в пентхаусе Бритни Спирс

В США предложили пожить в бывшем доме нескольких известных артистов. Пентхаус в Нью-Йорке выставили на продажу за семь миллионов долларов, сообщает New York Post.

Четырехэтажный пентхаус площадью 343,7 квадратных метра находится на 12-м этаже жилого дома Silk building в элитном районе Нохо. На каждый этаж квартиры можно попасть с помощью лифта. Внутри апартаментов есть четыре спальни и четыре ванные. На верхнем этаже располагается терраса площадью 37 квадратных метров.

Раньше в апартаментах жили певицы Бритни Спирс и Шер, гитарист рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс и продюсер Рассел Симмонс. Первой владелицей недвижимости стала Шер — она купила пентхаус в 1980 году по неизвестной цене. Через десять лет артистка продала его Симмонсу за 1,6 миллиона долларов. Продюсер избавился от апартаментов в 1996 году, получив за них 1,5 миллиона долларов. В 2002-м недвижимость перешла к Спирс, которая заплатила за нее 3 миллиона долларов. За четыре года владения пентхаусом певица соединила две квартиры в одну, существенно расширив площадь.

В феврале вдова одного из богатейших людей мира Дэвида Коха также решила избавиться от недвижимости в Нью-Йорке. Джулия Кох выставила на продажу дуплекс в элитном жилом доме в Манхэттене, запросив за него около 60 миллионов долларов. По словам представителя Кох, сейчас вдова бизнесмена гораздо чаще живет в своих домах в Саутгемптоне и Палм-Бич.