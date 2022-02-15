Вдова одного из богатейших людей мира решила избавиться от квартиры мужа

Вдова одного из богатейших людей мира Дэвида Коха выставила на продажу квартиру, в которой раньше жила с мужем. Джулия Кох рассчитывает получить за элитные апартаменты в Манхеттене около 60 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Кох ищет покупателя для 18-комнатного дуплекса в одном из самых эксклюзивных жилых домов Нью-Йорка 740 Park Avenue. По словам ее представителя, вдова миллиардера решила избавиться от недвижимости, так как теперь большую часть времени проводит в домах в Саутгемптоне и Палм-Бич.

Американский бизнесмен и общественный деятель Дэвид Кох приобрел апартаменты в 2004 году у японского правительства. До семьи миллиардера в квартире жили представители Организации Объединенных Наций (ООН) страны. Кох заплатил за недвижимость 17 миллионов долларов.

Кох умер в августе 2019 года в возрасте 79 лет. Вместе со своим братом Чарльзом они располагались на 11-й строчке в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Их общее состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов. Основным источником богатства братьев стал холдинг Koch Industries, основанный их отцом Фредом Кохом. В июне 2018 года Дэвид Кох ушел с поста вице-президента компании по состоянию здоровья.