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Вдова одного из богатейших людей мира решила избавиться от квартиры мужа

Вдова одного из богатейших людей мира Дэвида Коха выставила на продажу квартиру за $60 млн
Джулия и Дэвид Кох

Джулия и Дэвид Кох. Фото: Sonia Moskowitz / Globallookpress.com

Вдова одного из богатейших людей мира Дэвида Коха выставила на продажу квартиру, в которой раньше жила с мужем. Джулия Кох рассчитывает получить за элитные апартаменты в Манхеттене около 60 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Кох ищет покупателя для 18-комнатного дуплекса в одном из самых эксклюзивных жилых домов Нью-Йорка 740 Park Avenue. По словам ее представителя, вдова миллиардера решила избавиться от недвижимости, так как теперь большую часть времени проводит в домах в Саутгемптоне и Палм-Бич.

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Американский бизнесмен и общественный деятель Дэвид Кох приобрел апартаменты в 2004 году у японского правительства. До семьи миллиардера в квартире жили представители Организации Объединенных Наций (ООН) страны. Кох заплатил за недвижимость 17 миллионов долларов.

Кох умер в августе 2019 года в возрасте 79 лет. Вместе со своим братом Чарльзом они располагались на 11-й строчке в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Их общее состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов. Основным источником богатства братьев стал холдинг Koch Industries, основанный их отцом Фредом Кохом. В июне 2018 года Дэвид Кох ушел с поста вице-президента компании по состоянию здоровья.

Александра Качан
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