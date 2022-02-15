В Совфеде оценили перенос американского посольства на Украине

Сенатор Алексей Пушков удивился, что от властей Украины отсутствует реакция на перевод посольства США из Киева во Львов. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, в Киеве «судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят в США, и не реагируют на практические действия Вашингтона». Политик объяснил, что перенос посольства означает готовность США «перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бежать из страны».

«Это должно было стать стать главным предметом озабоченности Зеленского, но в Киеве по этому поводу молчат все. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», — заявил Пушков.

О временном переносе посольства США во Львов стало известно 14 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Позднее The Wall Street Journal выяснила, что Госдепартамент распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве в Киеве. По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.