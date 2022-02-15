Канье Уэст слил в сеть переписку с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст слил в сеть переписку с бывшей женой, предпринимательницей Ким Кардашьян. Издание The Independent опубликовало скриншоты его публикации, которая в настоящее время уже удалена.

Музыкант выложил сообщение, в котором Кардашьян критикует его из-за поведения по отношению к ее возлюбленному, комику Питу Дэвидсону. «Ты создаешь опасную и страшную атмосферу. Если кто-то навредит Питу, это будет твоя вина», — написала телезвезда.

В переписке Кардашьян также спросила бывшего мужа, почему он публикует их личные разговоры. «Потому что я твой главный фанат. Пусть все знают!» — ответил Уэст.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст поругался с рэпером Kid Cudi из-за его дружбы с Питом Дэвидсоном. «Чтобы вы знали, Cudi не будет на Donda 2 (грядущий альбом Канье Уэста — прим. «Ленты.ру»), потому что он дружит, сами знаете с кем», — заявил Уэст в соцсетях.

Спустя некоторое время музыкант опубликовал в Twitter ряд мемов с изображением «войны» между ним и возлюбленным экс-супруги. Позже стало известно, что все посты с обвинениями в сторону Kid Cudi Канье уже удалил.