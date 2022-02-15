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В США оценили диалог с талибами

Спецпредставитель по Афганистану Уэст назвал диалог США с талибами продуктивным и честным

Фото: Shutterstock

Администрация США ведет сравнительно продуктивный диалог с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившим власть в Афганистане. Так оценил контакты с боевиками американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст, передает ТАСС.

«У нас относительно честный и продуктивный диалог с "Талибаном", с лидерами организации», — рассказал политик. Он также подчеркнул, что талибы искренне настроены на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в республике.

Ранее стало известно, что правительство Афганистана, сформированное «Талибаном», пообещало пересмотреть свою политику в отношении США, если американское правительство удержит средства афганского Центробанка. Боевики призвали Вашингтон освободить активы афганцев без каких-либо условий.

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Екатерина Андреева
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