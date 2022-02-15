Талибы пообещали пересмотреть свою политику в отношении США

Правительство Афганистана, сформированное террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ), пообещало пересмотреть свою политику в отношении США, если американское правительство удержит средства афганского Центробанка. Об этом пишет агентство TOLOnews со ссылкой на заявление талибов.

«Чтобы США (...) не испортить отношения с афганцами, они должны отказаться от своего решения и освободить активы афганцев без каких-либо условий. США также должны воздерживаться от подобных провокационных действий, которые вызывают еще большее недоверие между двумя сторонами», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден решил издать распоряжение, согласно которому все активы Центробанка Афганистана в размере 7 миллиардов долларов, хранящиеся в американских банках, поступят в чрезвычайное распоряжение Вашингтона.

Белый дом планирует разделить эти деньги: 3,5 миллиарда долларов отдадут семьям и родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, а вторую половину потратят на гуманитарную помощь Афганистану.