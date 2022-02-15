Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Талибы пообещали пересмотреть свою политику в отношении США

Талибы заявили, что пересмотрят свой курс по США в случае удержания денег афганского ЦБ

Фото: Jorge Silva / Reuters

Правительство Афганистана, сформированное террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ), пообещало пересмотреть свою политику в отношении США, если американское правительство удержит средства афганского Центробанка. Об этом пишет агентство TOLOnews со ссылкой на заявление талибов.

«Чтобы США (...) не испортить отношения с афганцами, они должны отказаться от своего решения и освободить активы афганцев без каких-либо условий. США также должны воздерживаться от подобных провокационных действий, которые вызывают еще большее недоверие между двумя сторонами», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден решил издать распоряжение, согласно которому все активы Центробанка Афганистана в размере 7 миллиардов долларов, хранящиеся в американских банках, поступят в чрезвычайное распоряжение Вашингтона.

Белый дом планирует разделить эти деньги: 3,5 миллиарда долларов отдадут семьям и родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, а вторую половину потратят на гуманитарную помощь Афганистану.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Сурков заявил о тесноте и скуке в границах «похабного» Брестского мира
Меркель предложили стать посредником между Россией и Украиной
Власти предложили ввести налог на перевод криптовалют в рубли
Вывод советских и американских войск из Афганистана сравнили
Названа причина тяжелого течения болезни Жириновского
В российском городе в ДТП с фурой и иномаркой пострадали пять человек
Кулеба рассказал о главном признаке деэскалации на границах
Генерал Громов назвал альтернативу вводу советских войск в Афганистан
Двое дворников изнасиловали россиянку на востоке Москвы
Российский чиновник уволился ради участия в «Доме-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.