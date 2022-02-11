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Байден решил отдать деньги Афганистана семьям жертв терактов 11 сентября

NYT пишет, что Байден отдаст половину денег афганского ЦБ жертвам терактов 11 сентября
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Президент США Джо Байден решил издать распоряжение, согласно которому все активы Центробанка Афганистана в размере семи миллиардов долларов, хранящиеся в американских банках, поступят в чрезвычайное распоряжение Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Согласно информации издания, Белый дом планирует разделить эти деньги: 3,5 миллиарда долларов отдадут семьям и родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, а вторую половину потратят на гуманитарную помощь Афганистану. Об этом шаге, по данным NYT, будет объявлено в пятницу, 11 февраля.

За счет подобной меры, как говорит издание, Вашингтон планирует разрешить «запутанный узел юридических, политических, внешнеполитических и гуманитарных проблем, связанных с окончанием 20-летней войны в Афганистане».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямое финансирование движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не отвечает интересам афганского народа. По его словам, Вашингтон намерен передавать помощь Афганистану через независимые лица и организации, которые смогут превратить их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой помощи для афганцев.

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Николай Чигасов
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