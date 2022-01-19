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США отказались давать деньги талибам

Помощник президента США Салливан: финансирование талибов не отвечает интересам афганцев
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация США считает, что прямое финансирование движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не отвечает интересам афганского народа. Об отказе Штатов давать деньги талибам заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

По его словам, Вашингтон намерен передавать помощь Афганистану через независимые лица и организации, которые смогут превратить их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой помощи для афганцев. Салливан подчеркнул, что США не верят в простое выписывание карт-бланшей талибам, так как они не предприняли меры для формирования инклюзивного правительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Госдеп рассмотрит все варианты наполнения экономики Афганистана ликвидностью. Он пояснил, что Вашингтон активно изучает способы «наполнить карманы афганцев деньгами» и уже разморозил 280 миллионов долларов афганских активов, которые пошли на оплату гуманитарной помощи.

Марина Совина
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