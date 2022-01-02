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США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом

DAWN: Госдеп США рассмотрит все варианты наполнения экономики Афганистана ликвидностью

Фото: Ali Khara / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Госдеп рассмотрит все варианты наполнения экономики Афганистана ликвидностью. Его слова приводит издание DAWN.

Он пояснил, что Вашингтон активно изучает способы «наполнить карманы афганцев деньгами» и уже разморозил 280 миллионов долларов афганских активов, которые пошли на оплату гуманитарной помощи. Кроме того, вместе с другими странами США работают над созданием механизмов, которые позволят помогать афганцам в обход «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Кроме того, Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком гумпомощи Афганистану. На данный момент речь идет о сумме в 500 миллионов долларов.

Этот процесс упростится, если талибов признают на международном уровне: в свою очередь, для этого правительству следует выполнить ряд условий (обеспечение прав человека, свободы передвижения, прекращение мести бывшим военным и чиновникам и борьбу с терроризмом).

Виктория Кондратьева
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