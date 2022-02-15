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Женщина покрыла 70 процентов тела татуировками ради демонической внешности

Женщина увеличила грудь, нарастила клыки и покрыла тело тату ради внешности куклы-вампира

Фото: @mizz.intra

Жительница Германии потратила миллионы рублей, чтобы покрыть 70 процентов своего тела татуировками и стать обладательницей демонической внешности. Ее историю публикует The Sun.

Художница и тату-мастер Мэрилин (Marilynn), также известная как Mizz Intra, увлеклась готическим стилем в возрасте 12 лет. По словам героини материала, с годами у нее появилось желание выглядеть как кукла-вампир, и, достигнув совершеннолетия, она начала постепенно трансформировать свою внешность.

Так, женщина сделала увеличение груди, липосакцию, подтяжку лица и ряд инъекций, чтобы выглядеть как пластиковая версия демона. Помимо этого, она нарастила клыки, а также записалась на процедуры по раздвоению языка и татуированию глазных яблок. Согласно информации издания, Мэрилин потратила на трансформации больше 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей).

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«Мне нравится меняться и выглядеть брутально. Мои друзья и семья думают, что изменений пока достаточно. Но мой внешний вид очень важен для меня. Я хотела выглядеть искусственной, но специалисты сделали мою внешность более естественной. Куклы всегда выглядят идеально, они остаются красивыми навечно, к этому я и стремлюсь», — призналась тату-мастер.

Женщина отметила, что в юности обладала непримечательной внешностью. Сейчас же около 70 процентов ее тела покрыто татуировками, при этом она не собирается останавливаться на достигнутом.

В январе девушка полностью покрыла тело тату и разбогатела на продаже откровенных фото. В течение восьми лет ныне 26-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) из Квинсленд потратила 100 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей), чтобы полностью расписать свое тело цветными рисунками. По словам героини материала, необычная внешность подарила ей возможность разбогатеть: интимные съемки для поклонников на платформе OnlyFans принесли Люк более 162 тысяч фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей).

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Айсель Эюбова
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