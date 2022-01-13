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Девушка полностью покрыла тело тату и разбогатела на продаже откровенных фото

Австралийка покрыла 99 процентов кожи татуировками и заработала миллионы рублей в OnlyFans

Фото: @amberluke.fanpage

Жительница Австралии, чья кожа на 99 процентов покрыта татуировками, заработала миллионы рублей на продаже откровенных фотографий в соцсети OnlyFans. Об этом сообщает Daily Star.

В течение восьми лет ныне 26-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) из Квинсленд потратила 100 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей), чтобы полностью расписать свое тело цветными рисунками. Помимо этого, девушка добавила ярко-синий пигмент на белки глаз, а также сделала множество проколов на разных частях лица.

По словам героини материала, необычная внешность подарила ей возможность разбогатеть: интимные съемки для поклонников на платформе OnlyFans принесли Люк более 162 тысяч фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей).

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«Мне всегда было очень трудно ходить на обычную работу, и я решила монетизировать свой уникальный имидж. OnlyFans дал мне уверенность в том, что я сама себе босс. Сексуальная свобода — просто потрясающая», — призналась австралийка.

В заключение девушка отметила, что в 2023 году она планирует приобрести дом своей мечты.

В декабре 2021 года россиянин со множеством татуировок по всему телу показал свою подготовку к родительскому собранию в школе. На кадрах одного из TikTok-роликов блогер и тату-мастер Владимир Плеханов показал приготовления к визиту в школу, в которой учится его старший сын: герой материала полностью закрасил рисунки на лице тональным средством.

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Дина Васильева
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